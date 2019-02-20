В Карелии 21 февраля похолодает, возможна метель

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О погоде на 21 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 21 февраля будет облачная, днем с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер северный умеренный с порывами до сильного.
Температура ночью составит -8,-10 градусов, днем потеплеет до -6.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет снег: на юге – сильный, на севере – небольшой. Возможна метель. Днем в большинстве районов будет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный умеренный с порывами до сильного.
Ночная температура составит -7,-12 градусов, на севере похолодает до -18. Днем -5,-10 градусов, на севере до -14.
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