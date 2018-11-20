В Карелии 21 ноября ожидается сильный порывистый ветер

О погоде на 21 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 ноября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем столбик термометра останется на таком же уровне.

В Карелии также будет переменная облачность. Местами выпадет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного.

Температура ночью -1, -6, по западным районам местами до -10 градусов, днем потеплеет до +1 градуса.