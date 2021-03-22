В Карелии 23 марта ожидается порывистый ветер

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо- западный, западный умеренный, днем юго-западный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти.

По Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днем юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается -9, -14°С, местами опустится до -18°С, днем потеплеет до-1, +4°С.