В Карелии 23 ноября будет морозная ночь, выпадет небольшой снег

О погоде на 23 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше 0.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Температура ночью -2, -7 градусов, местами до -12, днем потеплеет до +1 градуса.