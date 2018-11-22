В Карелии 23 ноября будет морозная ночь, выпадет небольшой снег

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О погоде на 23 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше 0.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.
Температура ночью -2, -7 градусов, местами до -12, днем потеплеет до +1 градуса.
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