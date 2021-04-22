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Дожди и мокрый снег накроют Карелию в субботу

Новости. Погода
17:00, 23 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на субботу, 24 апреля.

В Петрозаводске в субботу будет облачно. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидаются дожди.

Ветер ночью юго-восточный, днем северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит 0,+2°С, днем воздух прогреется +5, +7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В районах Карелии также ожидается облачная погода. Ночью в отдельных районах небольшие, местами умеренные, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем северный, северо-восточный слабый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -2, +3°С, днем потеплеет до +4, +9°С.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-23 17:19:40
В Грозном летом росы не бывает. Совсем. Никогда.
udo
2021-04-23 17:12:01
На Соловецких островах
Дожди, дожди.
Ну, как расскажешь на словах,
Как льют дожди?
В конверт письма не уложить
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Ты приезжай сама. (Валентин Вихорев)
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