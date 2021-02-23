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В Карелии 24 февраля потеплеет и начнется метель

Новости. Погода
17:00, 23 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на среду раскали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 февраля будет облачно, днем с прояснениями, ночью пройдет умеренный, днем небольшой снег, ночью слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -16, -18°С, днем потеплеет до -7, -9°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет снег, ночью местами сильный, местами метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью местами порывистый.

Ночью столбик термометра опустится о отметки -12, -17°С, местами похолодает до -22°С, днем ожидается -5, -10°С, местами до -15°С.

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