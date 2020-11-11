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В Карелии 24 госпитализированных пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
11:05, 12 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о состоянии госпитализированных больных с COVID-19.

Всего на 12 ноября госпитализированы 620 коронавирусных больных, 557 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 24 – в тяжелом и 11 человек – в крайне тяжелом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 378 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9244 человека. Выздоровели – 4925. Умерли 64 пациента.

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