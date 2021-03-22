Тепло и ветрено будет в среду в Карелии

О погоде на 24 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Карелии 24 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит -3, +2°С, днем +1, +6°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке 0, -2°С, днем потеплеет до +4, +6°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.