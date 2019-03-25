В Карелии 26 марта выпадут небольшие осадки

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 март будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой снег, днем – мокрый. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный слабый, днем – северный умеренный.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до 0, +2.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью на юге западный слабый.

Ночью ожидается похолодание до -2, -7 градусов, местами до -12. Днем воздух прогреется до +3 градусов.