В Карелии 26 марта выпадут небольшие осадки

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О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 26 март будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой снег, днем – мокрый. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер ночью западный слабый, днем – северный умеренный.
Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до 0, +2.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью на юге западный слабый.
Ночью ожидается похолодание до -2, -7 градусов, местами до -12. Днем воздух прогреется до +3 градусов.
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