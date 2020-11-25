В Карелии 27 ноября будет снег и гололедица

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 ноября будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Среднесуточная температура воздуха составит +1, -1°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Пройдет мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Среднесуточная температура +1, -4°С.