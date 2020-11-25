В Карелии 27 ноября будет снег и гололедица

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 27 ноября будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.
Среднесуточная температура воздуха составит +1, -1°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Пройдет мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.
Среднесуточная температура +1, -4°С.
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