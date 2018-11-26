В Карелии 27 ноября температура опустится до -15 градусов

О погоде на 27 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 ноября будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит -6, -8 градусов, днем столбик термометра поднимется до -4.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью -5, -10, при прояснениях до -15 градусов, днем потеплеет до -3, местами ожидается до -12 градусов.