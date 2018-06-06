В Карелии 30 безработным женщинам помогли организовать свой бизнес

Жительницы Карелии воспользовались поддержкой служб занятости и решили открыть свое дело.

С начала этого года финансовую помощь от службы занятости Карелии на организацию предпринимательской деятельности получили 68 безработных граждан, из них 30 женщин, в том числе 18 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, сообщает управление труда и занятости республики, сообщают "Вести Карелии".

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