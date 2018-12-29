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Новости. Погода
17:00, 29 Декабря 2018
фото: Pixabay

В Карелии 30 декабря выпадет мокрый снег, температура воздуха может подняться до "плюса"

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О погоде на 30 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 декабря будет облачная погода. Днем выпадет мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый.

Температура днем и ночью составит 0,-2 градуса, к вечеру возможно понижение до -5.

В Карелии также будет облачно. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный, мокрый снег.Местами возможна метель. Гололед. На дорогах гололедица.

Ветер ночью и утром юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура ночью и днем +1,-4 градусов, возможно понижение до -12.

 

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