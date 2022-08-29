В Карелии 30 детей не заплатили алименты своим родителям

В УФССП Карелии были открыты 30 исполнительных производств об уплате алиментов детьми в пользу родителей.

По данным службы судебных приставов Карелии, в республике было открыто 30 исполнительных производств, касавшихся неуплаты алиментов детьми в пользу недееспособных родителей. Из них 24 окончены — копии документов были направлены работодателям должников для удержания алиментов. Еще 6 производств так и находятся на исполнении.

«Действительно, у нас бывают исполнительные производства об уплате алиментов с совершеннолетних детей в пользу нетрудоспособных родителей. Суть их исполнения абсолютно такая же, что и в случаях уплаты алиментов родителей на детей, только отличается возраст и статус. И фигурантам этих производств тоже может грозить уголовная ответственность», — рассказал ведущий специалист-эксперт службы судебных приставов Илья Гульчук.

Напомним, только за 7 месяцев 2022 года Управление возбудило 3274 исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей.