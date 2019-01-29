В Карелии 30 января потеплеет до 0, возможен мокрый снег

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 30 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 30 января будет облачная погода. Ночью выпадет умеренный снег, возможна метель. Днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-восточный, днем южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -7,-9 градусов, днем потеплеет до 0.
В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов умеренный снег, местами метель. Днем на юге будет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге умеренный.
Температура ночью -7,-12 градусов. На севере похолодает до -16, на юге будет -3,-8 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях 0,-5, по северным районам местами до -9.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
23.01.2019, 16:16
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 10:05
28.01.2019, 15:44
Аналитика
Сегодня 15:07
Обществоведение
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Сегодня 10:07
25.01.2019 13:12
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
Чтиво
Сегодня 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Сегодня 09:32
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии