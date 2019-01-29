Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 29 Января 2019
фото: ТАСС / Александр Щербак

В Карелии 30 января потеплеет до 0, возможен мокрый снег

Загрузка...

О погоде на 30 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 января будет облачная погода. Ночью выпадет умеренный снег, возможна метель. Днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7,-9 градусов, днем потеплеет до 0.

В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов умеренный снег, местами метель. Днем на юге будет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге умеренный.

Температура ночью -7,-12 градусов. На севере похолодает до -16, на юге будет -3,-8 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях 0,-5, по северным районам местами до -9.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии

Аналитика

Сегодня 15:07
Обществоведение
Закрыть и снести 1
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Снежные полигоны
Сегодня 10:07
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

Снос "Биг Бена" в Петрозаводске
Сегодня 09:32
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»