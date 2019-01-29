В Карелии 30 января потеплеет до 0, возможен мокрый снег

О погоде на 30 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 января будет облачная погода. Ночью выпадет умеренный снег, возможна метель. Днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7,-9 градусов, днем потеплеет до 0.

В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов умеренный снег, местами метель. Днем на юге будет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге умеренный.

Температура ночью -7,-12 градусов. На севере похолодает до -16, на юге будет -3,-8 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях 0,-5, по северным районам местами до -9.