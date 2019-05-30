В Карелии 31 мая ожидаются резкие температурные скачки

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О погоде на 31 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в пятницу будет переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем – с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +15, +17.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди возможны утром – на западе, днем – в большинстве районов.
Ветер южный, юго-западный умеренный. Утром и днем с порывами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, на юге похолодает до 0. Днем будет +10, +15 градусов, на юго-востоке потеплеет до +18.
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