В Карелии 31 мая ожидаются резкие температурные скачки

О погоде на 31 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу будет переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем – с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +15, +17.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди возможны утром – на западе, днем – в большинстве районов.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Утром и днем с порывами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, на юге похолодает до 0. Днем будет +10, +15 градусов, на юго-востоке потеплеет до +18.