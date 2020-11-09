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В Карелии 341 заключенный вышел на свободу по УДО

Новости. Общество
17:40, 10 Ноября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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На 1 ноября 2020 года условно-досрочно из учреждений УФСИН освобожден 341 осужденный, сообщили в ведомстве.

В УФСИН России по Республике Карелия подвели итоги воспитательной работы с отбывающими наказание. С первого дня пребывания в исправительных учреждениях сотрудники ИК начинают мероприятия, направленные на подготовку преступившего закон к выходу на свободу. Каждый осужденный имеет право спустя определенное время освободиться условно-досрочно. Соблюдение порядка отбывания наказания и ряд других важных факторов являются основными для положительного решения данного вопроса.

Так всего из исправительных учреждений Республики Карелия на 1 ноября 2020 года освободились 810 человек, из них 310 по УДО.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-10 18:21:36
Многие скоро вернутся обратно. Зеков бывших не бывает.
Н - новый
2020-11-10 18:07:29
так называемому историку УДО не светит. Пусть фиги и дальше воробьям показывает. Только уже не в интернете.
Гость
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