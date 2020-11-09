В Карелии 341 заключенный вышел на свободу по УДО

На 1 ноября 2020 года условно-досрочно из учреждений УФСИН освобожден 341 осужденный, сообщили в ведомстве.

В УФСИН России по Республике Карелия подвели итоги воспитательной работы с отбывающими наказание. С первого дня пребывания в исправительных учреждениях сотрудники ИК начинают мероприятия, направленные на подготовку преступившего закон к выходу на свободу. Каждый осужденный имеет право спустя определенное время освободиться условно-досрочно. Соблюдение порядка отбывания наказания и ряд других важных факторов являются основными для положительного решения данного вопроса.

Так всего из исправительных учреждений Республики Карелия на 1 ноября 2020 года освободились 810 человек, из них 310 по УДО.