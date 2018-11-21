В Карелии 4-летний ребенок попал под машину

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В Пряжинском районе 4-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса машины, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Пряжинском районе 20 ноября в 20.15 у дома № 5 по улице Совхозной был совершен наезд на ребенка.
Водитель автомобиля Opel Zafira наехал на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.
В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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