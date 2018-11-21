В Карелии 4-летний ребенок попал под машину

В Пряжинском районе 4-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса машины, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе 20 ноября в 20.15 у дома № 5 по улице Совхозной был совершен наезд на ребенка.

Водитель автомобиля Opel Zafira наехал на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.