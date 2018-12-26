В Карелии 4-месячный ребенок пострадал в ДТП

Авария произошла в Прионежском районе, ребенок доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 25 декабря, в 21.35 в Прионежском районе на 31 км автодороги Петрозаводск-Ошта 36-летний водитель автомобиля BMW допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



ГИБДД Карелии

В результате происшествия травмы получил 4-месячный ребенок, который находился в автолюльке. Мальчика доставили в больницу.