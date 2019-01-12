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Новости. Происшествия
13:51, 12 Января 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии 40 ДТП за сутки – машины массово бились на дорогах после снегопада

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В ГИБДД Карелии рассказали о большом количестве ДТП, зарегистрированных за прошедшие сутки.

За минувшие сутки в условиях снегопада в ГИБДД Карелии поступило 40 обращений от водителей по фактам ДТП, в которых машины получили механические повреждения, 16 таких аварий зафиксировано в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.

Чаще всего, водители не справлялись с управлением транспорта, либо не уступали дорогу при выездах с второстепенной на главную дорогу. Зафиксировано 22 столкновения. Так, 11 января в 14-30 на улице Профсоюзов в Петрозаводске столкнулись сразу три автомобиля – Mitsubishi, Peugeot и Лада. К счастью, никто не пострадал.

Как пояснили в ГИБДД, выпавший снег усложняет подъезд к жилым кварталам и офисным центрам. Здесь автомобили очень часто буксуют.

Водителям советуют выбирать правильный скоростной режим, чтобы чувствовать, что автомобиль адекватно реагирует на движения рулем. Не обращайте внимания на тех, кто едет быстрее, не пытайтесь соревноваться в скорости!, - советуют в Госавтоинспекции Карелии.

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Комментарии

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кир
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