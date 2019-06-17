В Карелии 401 безработному дали денег на организацию бизнеса

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Государственная программа поддержки самозанятости населения позволила Карелии занять пятое место в России по доле безработных, создавших свой бизнес за счет бюджетных субсидий.
По данным управления труда и занятости Карелии, в 2018 году субсидии на организацию собственного дела получил 401 безработный житель Карелии. С начала 2019 года свое дело создали более 180 безработных. За все время действия программы с 2012 года субсидии получило более 4500 человек, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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