В Карелии 401 безработному дали денег на организацию бизнеса

Государственная программа поддержки самозанятости населения позволила Карелии занять пятое место в России по доле безработных, создавших свой бизнес за счет бюджетных субсидий.

По данным управления труда и занятости Карелии, в 2018 году субсидии на организацию собственного дела получил 401 безработный житель Карелии. С начала 2019 года свое дело создали более 180 безработных. За все время действия программы с 2012 года субсидии получило более 4500 человек, пишут "Вести Карелии".

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