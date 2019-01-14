В Карелии 44% акций "Кареллеспрома" оценили в 2,5 млрд руб

Пакет акций холдинга "Кареллеспром" включен в подготовленный министерством имущественных и земельных отношений Карелии проект плана приватизации республиканской собственности на 2019 год.

Напомним, на продажу планируется выставить 44% акций, принадлежащих правительству Карелии. В результате в собственности республики останется 6,38% акций холдинга. Остальная часть принадлежит Segezha Group, владеющему Сегежским ЦБК.

Приобрести акции собирается АО "Кондопожский ЦБК", созданное в прошлом году на базе обанкроченного ОАО "Кондопога". Комбинат заинтересован в получении лесных ресурсов "Кареллеспрома", объем которых составляет более миллиона кубометров.

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