В Карелии за неделю 47 человек заболели ОРВИ и попали в больницу

В республике стремительно растет заболеваемость ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

По данным ведомства, в республике зарегистрирован 9691 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога в 2,6 раза.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 99,2%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4456 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 121,1%.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 47 человек.