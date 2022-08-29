В Карелии за неделю 47 человек заболели ОРВИ и попали в больницу

В республике стремительно растет заболеваемость ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
По данным ведомства, в республике зарегистрирован 9691 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога в 2,6 раза.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 99,2%.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4456 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 121,1%.
Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 47 человек.
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