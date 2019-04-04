В Карелии 5 апреля холодную ночь сменит теплый день

О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 апреля будет переменная облачность. Без осадков.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем северо-восточный, восточный слабый.

Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +6, +8 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью по северным районам пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах небольшие осадки.

В ночные часы местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный, ночью по южным районам юго-западный, южный умеренный.

Ночью +1, -4, местами похолодает до -8, днем воздух прогреется до +2,+7 градусов, по южным районам +6,+11.