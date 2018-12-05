В Карелии 6 декабря будет сыро и ветрено

О погоде на 6 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 6 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью температура опустится до -2 градусов, днем поднимется до 0.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.

Ночью в отдельных районах мокрый снег налипнет на проводах. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный местами порывистый сильный.

Температура ночью и днем составит от +1 до -4 градусов.