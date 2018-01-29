В Карелии 6 школьных классов и два детских сада остаются закрытыми на карантин

В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения в целом по республике ниже уровня эпидемического порога на 5,7%, зарегистрирован 5291 случай. Превышения эпидемического порога не отмечается ни в одной из возрастных групп.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 11,7% (зарегистрировано 2626 случаев), превышение отмечается в возрастной группе 3-6 лет.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин по 2 класса в 2-х школах Петрозаводска (№№ 38, 27), по 1 классу в школах поселков Ляскеля Питкярантского района и Пяозеро Лоухского района; 1 группа в детском саду №46 г. Пудожа, полностью садики в поселках Ласанен и Куркиеки Лахденпохского района.

При проведении еженедельного мониторинга за циркуляцией вирусов (обследовании больных ОРВИ) выделено 8 респираторных вирусов (3 риновируса, 3 РС-вируса, 1 бокавирус, 1 метапневмовирус), вирусов гриппа не выделено.