В Карелии 7 мая будет тепло

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О погоде на 7 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в понедельник 7 мая будет переменная облачность.
Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный.
Температура ночью составит +4, +6 градусов, днем +12, +14.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +2,+7, местами до -1 градуса, днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +20.
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