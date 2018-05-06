В Карелии 7 мая будет тепло

О погоде на 7 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник 7 мая будет переменная облачность.

Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Температура ночью составит +4, +6 градусов, днем +12, +14.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +2,+7, местами до -1 градуса, днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +20.