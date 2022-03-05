В Карелии 7 марта заметно похолодает

Ночная температура местами опустится до -28 градусов, предупреждают синоптики.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский гидрометцентр, 7 марта на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днём -4…-9, местами до -12ºС, ночью -14…-19, местами до -23…-28ºС.