890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Телефонные мошенники на фоне санкций против банков РФ придумали новые схемы кражи денег
05.03.2022 22:00
Магазин Bershka закрылся в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
Сегодня 12:33

В Карелии 7 марта заметно похолодает

Новости. Погода
17:23, 06 Марта 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Ночная температура местами опустится до -28 градусов, предупреждают синоптики.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский гидрометцентр, 7 марта на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днём -4…-9, местами до -12ºС, ночью -14…-19, местами до -23…-28ºС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Чтиво

05.03.2022 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»