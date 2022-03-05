В Карелии 7 марта заметно похолодает

Ночная температура местами опустится до -28 градусов, предупреждают синоптики.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский гидрометцентр, 7 марта на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха днём -4…-9, местами до -12ºС, ночью -14…-19, местами до -23…-28ºС.
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