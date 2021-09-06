Привычная для начала сентября погода вернется во вторник в Карелию

Днем столбик термометра в республике поднимется до 16 градусов, передает карельский Гидрометцентр.
Облачно с прояснениями будет во вторник в карельской столице. Пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем поднимется до +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
На территории Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять+4,+9°С, при прояснениях местами столбик термометра опустится до отметки 0°С, днем температура поднимется до +11, +16°С.
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