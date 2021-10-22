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В Карелии 78-летний пенсионер «прикололся» над доверчивой публикой и пойдет под суд

Новости. Криминал
15:40, 22 Октября 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

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Пожилой житель Беломорска подозревается в мошенничестве с билетом «Банка приколов».

В полицию Беломорского района поступило заявление от работницы магазина. Она сообщила, что один из покупателей расплатился за товар бутафорскими деньгами. Об этом информирует МВД.

Женщина обнаружила это не сразу и успела выдать сдачу — более 4 тыс. рублей. Затем ей все-таки удалось найти злоумышленника, но оказалось, что он лишь «заложник» ситуации.

Он пояснил полицейским, что билет «Банка приколов» принадлежит не ему, а пожилому мужчине, с которым он случайно познакомился на улице. Тот попросил сходить в любое торговое заведение и разменять 5 тыс. рублей, а когда получил сдачу, скрылся. Сам мужчина купюру не разворачивал и не знал, что она не является настоящей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение 78-летнего подозреваемого. Тот дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска вместо конной прогулки «купила» поход в полицию.

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Комментарии

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