В Карелии 8 ноября пройдет небольшой дождь, ночью и утром будет туманно

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О погоде на 8 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный слабый.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки. Ночью и утром на районы республики опустится туман.
Ветер переменных направлений слабый.
Температура ночью +4, -1 градус, на севере местами до -4, днем потеплеет до +1, +6 градусов.
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