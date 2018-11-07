В Карелии 8 ноября пройдет небольшой дождь, ночью и утром будет туманно

О погоде на 8 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный слабый.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки. Ночью и утром на районы республики опустится туман.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура ночью +4, -1 градус, на севере местами до -4, днем потеплеет до +1, +6 градусов.