В Карелии 80-летний водитель и его пассажирка получили травмы в ДТП

Аварию с двумя пострадавшими в Кондопожском районе устроил житель Ленинградской области.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 24 марта в 08:50 на 6 км (+ 908 м) региональной автодороги "Кола – Гирвас" у деревни Большое Вороново 58-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" из Ленинградской области при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с обгоняющим его автомобилем "ВАЗ".

В результате ДТП травмы получили два человека – 80-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и его 76-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее женщина в Петрозаводске пострадала при въезде на кольцо через бордюр.