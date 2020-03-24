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В Карелии 80-летний водитель и его пассажирка получили травмы в ДТП

Новости. Происшествия
10:06, 25 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Аварию с двумя пострадавшими в Кондопожском районе устроил житель Ленинградской области.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 24 марта в 08:50 на 6 км (+ 908 м) региональной автодороги "Кола – Гирвас" у деревни Большое Вороново 58-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" из Ленинградской области при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с обгоняющим его автомобилем "ВАЗ".

В результате ДТП травмы получили два человека – 80-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и его 76-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее женщина в Петрозаводске пострадала при въезде на кольцо через бордюр.

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Комментарии

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кир
2020-03-25 10:57:13
Нечего девок возить в этом возрасте. Одно неловкое движение и ты уже... Так, Саныч?
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