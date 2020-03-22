Женщина в Петрозаводске пострадала при въезде на кольцо через бордюр (ВИДЕО)

Водитель на иномарке въехал на Чапаевское кольцо, подпрыгнув на бордюре, вылетел на газон, задымился и сбежал с места ДТП.

В ночь с воскресенья на понедельник, с 22 на 23 марта в 23.23, на перекрестке с круговым движением пр.Лесной - ул.Чапаева.

Водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части на разделительный газон.

В результате пострадала 47-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в Республиканскую больницу им. Баранова.

Водитель, по информации ЕДДС Петрозаводска, с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Но позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен.