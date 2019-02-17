В Карелии 82-летняя пенсионерка-инвалид рассказала, как умирает в доме-бараке 10 лет

Жительница села Ведлозеро Мира Карпова, которая живет в разваливающемся доме, прислала в районную газету душераздирающее письмо о своей жизни.

Письмо женщины опубликовала на своем сайте пряжинская газета "Наша жизнь".

"Проживаю я на ул. Ведлозерская, в доме-бараке. Вот уже 10 лет прошло, как ваша газета напечатала мое предыдущее письмо. Вот уже 10 лет я исправно плачу за свое дряхлое жилище. Хотя на мои деньги мне могли бы уже благоустроенную квартиру построить...", - написала женщина.

Мира Васильевна рассказала, что в доме без конца меняются управляющие организации, и никто не знает — "где эта улица, где этот дом и где эта бабушка", которая умирает от холода в нем. Дом-барак без воды и тепла, с печками, для которых надо заготовить дров на 30 тыс. рублей.

"Но топлю улицу. Температура в квартире утром — +3, если градусник на столе, на полу — минус, как на улице. Дом сгнил, в квартире от ветра занавески шевелятся. Ни разу за 50 лет существования дома не было капитального ремонта. Крыша вся в дырках, трубы не чистили со времен СССР, и они уже до того "износились", что кирпичи падают на землю, — страх. Чтобы растопить на кухне печку-плиту, надо проводить целый ритуал. Задвижку никак не вытащить, сажа горит в невычищенной трубе, и из-за нее задвижка залипает. Нужно поставить стул, потом забраться на столик и молотком бить то тех пор, пока со слезами не вытащишь эту задвижку. Было две задвижки, так я уже верхнюю с горем пополам открыла и больше не закрываю никогда. Растопить — опять слезы: дымит так, что двери открываю, чтобы хоть дым скорее ушел, и, пока плита не нагреется, я дышу черным дымом и сажей", - пишет пенсионерка.

"Дорогие мои, а мне уже пошел 83-й годок. Стояк от печки совсем не нагревается. Пол ледяной, всегда под полом летом стоит вонючая вода, зимой — лед. Вокруг дома — лед, всю зиму не знаешь, как выйти из дома за водичкой и за дровишками. Боюсь упасть, а в моем возрасте упасть — это или смерть, или инвалидность", - отмечает она.

"Туалет развалился, дыры с улицы светят в квартиру, закрыла дверью с подъезда, которую выбил лед. Двери в подъезд не закрываются. Проводка так и не сделана в подъездах. Наша ЖКХ не боится ни замыканий, ни пожара, ни жильцов. Это называется жизнью... Спать ложусь одетая в 100 одежек и столько же одеял. Всем соседям сказала, если утром долго меня не увидите, то ищите мертвой, замерзшей в кровати под одеялами. Похоронить-то ведь надо", - пишет жительница Ведлозера.

По ее словам, квитанций за квартиру присылают постоянно, но пенсионерка не понимает, за что платить. Дом-барак, отметила она, уже признали непригодным для проживания, обещали переселение, но она продолжает жить в бараке.

"Так сколько же можно и сейчас, в мирное время, издеваться над стариками! В Ведлозере на Первомайской улице построили дома. Почему же не предложил никто мне хотя бы однокомнатную квартиру? Ведь прекрасно знают, в каком доме я живу, и плачу неизвестно кому за квартиру, в которой уже жить нельзя. Верите или нет, даже льготы на квартиру перестали давать с мая месяца за то, что я инвалид 3 группы. <…> У меня инвалидность из-за ишемической болезни сердца. Холод при таком заболевании — мой враг. В один год лежала в больнице из-за того, что ноги заморозила, а сейчас ног не чувствую — будто протезы. Прошлую зиму все кашель был такой, что жить не хотелось (от холода). Когда поймут наши чиновники, что наше поколение не должно так жить. Наша жизнь должна быть достойной за усилия и смерть наших отцов", - добавила она.