В Карелии 96-летнюю участницу войны выселяют из дома

Пенсионерка, жившая на бывшей правительственной даче, неожиданно для себя узнала, что дом продан на аукционе.

Анна Николаевна Семенова — участник войны, проработавшая всю жизнь на железной дороге. В свое время ее мужу, партийному работнику — выделили дачу в Шуйской Чупе, где Анна Николаевна жила каждое лето и после его смерти. Один из домов был выделен ей распоряжением председателя правительства Карелии, однако в 2008 году разгорелся скандал — пенсионерку переселили в другой дом, а на месте прежнего тогдашняя руководитель администрации губернатора начала возводить свою дачу. После суда новострой обязали снести, а Анна Николаевна так и осталась жить на новом месте.

И вот теперь пенсионерке вновь грозит выселение, уже насовсем. Оказывается, ее дом был продан на аукционе, причем Анна Николаевна узнала об этом лишь спустя два месяца. Больше того — она даже знает людей, которые купили дом.

Как сложилась такая ситуация и что теперь делать 96-летней участнице войны, читайте в статье «Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома.