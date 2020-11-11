В Карелии 964 ребенка заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью COVID-19 рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 11 ноября по статистике в Карелии было 8866 инфицированных коронавирусом, среди которых 922 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день – уже 9244 ковидных больных, из которых 964 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 42 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 378 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9244 человека. Выздоровели – 4925. Умерли 64 пациента.