В Карелии администрация поселения провела незаконный аукцион

Аукцион по продаже участков береговой полосы в Шуйском районе признали незаконным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что администрация Шуйского сельского поселения провела аукцион по продаже частным лицам муниципальной собственности – двух земельных участков площадью 300 кв м каждый.

Данные земельные участки расположены в защитной береговой полосе реки Шуя, которая предназначается для общего пользования. И они не могли быть предметом аукциона.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура района направила в Прионежский районный суд исковое заявление о признании проведенного аукциона незаконным.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Заключенный к моменту рассмотрения иска договор купли-продажи одного из выставленных на аукцион участков также признан недействительным.

Решение не вступило в законную силу.