В Карелии администрация поселения провела незаконный аукцион

Новости по теме
Аукцион по продаже участков береговой полосы в Шуйском районе признали незаконным, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что администрация Шуйского сельского поселения провела аукцион по продаже частным лицам муниципальной собственности – двух земельных участков площадью 300 кв м каждый.
Данные земельные участки расположены в защитной береговой полосе реки Шуя, которая предназначается для общего пользования. И они не могли быть предметом аукциона.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура района направила в Прионежский районный суд исковое заявление о признании проведенного аукциона незаконным.
Решением суда требования прокурора удовлетворены. Заключенный к моменту рассмотрения иска договор купли-продажи одного из выставленных на аукцион участков также признан недействительным.
Решение не вступило в законную силу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии