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В Карелии агрессивная 17-летняя девушка напала на полицейских

Новости. Происшествия
15:49, 13 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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Несовершеннолетняя жительница Кондопоги обматерила и побила полицейских – теперь ей грозит до 5 лет за решеткой, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники следственного отдела Кондопоги расследуют уголовное дело в отношении 17 — летней девушки, подозреваемой в оскорблении и применении насилия по отношению к представителям власти.

По версии следствия, сотрудники полиции в городе Кондопога задержали в общественном месте пьяную несовершеннолетнюю девушку. Подозреваемая повела себя агрессивно, в присутствии посторонних обматерила сотрудников полиции и несколько раз ударила их.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

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Offff
2021-11-13 16:40:20
Побила полицейчких ...еще бумажными стаканчиками угрожала ... беда прямо . Надо бы их в санаторий отправить . :)
кир
2021-11-13 16:12:41
С девахой справиться не могли? Не сердите моего кота. :)
лишьбыпротив
2021-11-13 16:01:47
Навальнята в провинции еще не знают, что ихний генштаб разогнали :)
paramparam
2021-11-13 15:57:22
Избитым правоохранителям нужна помощь психологов.
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