В Карелии агрессивная 17-летняя девушка напала на полицейских

Несовершеннолетняя жительница Кондопоги обматерила и побила полицейских – теперь ей грозит до 5 лет за решеткой, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники следственного отдела Кондопоги расследуют уголовное дело в отношении 17 — летней девушки, подозреваемой в оскорблении и применении насилия по отношению к представителям власти.

По версии следствия, сотрудники полиции в городе Кондопога задержали в общественном месте пьяную несовершеннолетнюю девушку. Подозреваемая повела себя агрессивно, в присутствии посторонних обматерила сотрудников полиции и несколько раз ударила их.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.

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