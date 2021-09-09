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В Карелии активисты собрали на берегах Онежского озера две тонны мусора

Новости. Общество
08:20, 14 Сентября 2021
фото: ОНФ в Карелии

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Общественники провели масштабную экологическую акцию «Чистое Онего» по уборке береговой линии Онежского озера, собрав две тонны мусора.

В Карелии в пятый раз прошла акция «Чистое Онего», инициатором которой выступили активисты Общероссийского народного фронта. В масштабном субботнике приняли участие около двух тысяч жителей из 22 населенных пунктов Карелии – Медвежьегорского, Пудожского, Прионежского районов, Кондопоги, Петрозаводска, а также сотрудники музея-заповедника Кижи, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Так, в Петрозаводске приведение в порядок прибрежной полосы прошло на трех основных площадках – в парках «Приозерный», «Луковощелье», Береговой площади, к которым впоследствии присоединился сквер «Аквамарин», где сотрудники АО «ПКС-Водоканал» не только собрали мусор, но и скосили траву, тут же отправив ее в конноспортивный клуб одного из микрорайонов карельской столицы.

Главной площадкой акции стала Береговая площадь. Туда люди приносили макулатуру, пластиковые бутылки и крышечки, пальчиковые батарейки, за которые их благодарили мороженым от ЗАО «Холод Славмо». Собранное вторсырье и использованные элементы питания активисты ОНФ сдали в компанию «Калипсо» и ООО «Гринтэк». Участники акции также с удовольствием любовались работами фотовыставки, посвященной красотам Онежского озера, пробовали себя в качестве художников, занимались творчеством на увлекательных мастер-классах, а фанаты литературы обменялись книгами.

Любой желающий также мог с помощью сотрудников Почты России отправить своим близким уникальную почтовую открытку на основе работы победительницы творческого фотоконкурса «Чистое Онего» Натальи Матухиной с фотографией островов Шардонского архипелага в Онежском озере.

В прошлом году активисты Народного фронта вместе с представителями местных администраций, различных организаций, студентами и школьниками собрали на берегах Онежского озера 10 тонн мусора, впервые применив раздельный сбор отходов.

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