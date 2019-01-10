В Карелии алиментщика приговорили к 8 месяцам исправительных работ

Мужчина предстал перед судом за невыплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Долг в настоящее время значительный. В связи с тем, что должник длительное время без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание своего ребенка, дознавателем отдела судебных приставов по Олонецкому району в мае было возбуждено уголовное дело.

Подсудимый на судебные заседания не являлся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

В октябре сотрудники полиции задержали мужчину в Кандалакше и поместили в следственный изолятор.

Подсудимому был вынесен приговор и назначено наказание в виде исправительных работ