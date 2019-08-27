В Карелии алиментщицу отправили отрабатывать долги

Женщина не платила алименты детям, за что ответила перед судом, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Жительница Кондопожского района в течение некоторого времени выплачивала алименты детям, производились удержания с пособия по безработице. Потом выплаты со стороны должницы прекратились и образовалась значительная задолженность по алиментам.

Счет в банке был арестован, также должнице ограничили выезд за пределы РФ.



Суд назначил женщине административное наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. В данное время гражданка приступила к обязательным работам.

Отделом судебных приставов по Кондопожскому району с начала года было возбуждено порядка 310 исполнительных производств, составлено 49 протоколов по привлечению к административному наказанию граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.