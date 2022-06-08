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В Карелии алкоголик и наркоман сообща вторглись в квартиру знакомых

Новости. Криминал
12:19, 23 Июня 2022
фото: © gtrk-saratov.ru

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Сегежане разбили окно в квартире на первом этаже и залезли внутрь, но воспользоваться чужим добром не успели, сообщили в МВД Карелии.

Следователи Сегежи завершили расследование соединенного уголовного дела в отношении двух местных жителей 1975 и 1976 годов рождения. Правоохранители установили все детали происшествия, хотя фигуранты пытались свалить вину друг на друга.

Весной этого года двое мужчин попытались попасть в квартиру, расположенную на первом этаже одного из домов Сегежи. Сначала незваные гости позвонили в домофон, а затем разбили булыжником окно и залезли внутрь. Хозяева квартиры укрылись у соседей и вызвали полицию.

Приехавшие правоохранители застали одного из грабителей с поличным — он пытался скрыться с набитой вещами сумкой. Второй выпивал на кухне с чужими наручными часами в кармане. В полиции выяснилось, что оба сегежанина имели проблемы как с законом, так и с зависимостью — старший оказался алкоголиком, а младший — наркоманом.

Соучастники начали валить вину в произошедшем друг на друга. Однако полицейские установили, что инициатором оказался младший подельник — он пришел в квартиру под предлогом, что надо выяснить отношения с хозяином жилья, а затем он же разбил окно. Старший товарищ, помимо проникновения в чужое жилище, оказался виновен в том, что, находясь под надзором за совершенное ранее преступление, регулярно нарушал ограничения. Сегежанин во время проверок не находился дома, зато часто появлялся в общественных местах в пьяном виде. Кроме того, он пытался украсть алкоголь из магазина — эту попытку пресекли продавцы.

Соединённое уголовное дело было направлено в надзорный орган для утверждения.

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