В Карелии арендатор не захотел возвращать баню владельцу

Суд вынес решение об освобождении здания городской бани в Лахденпохья и передаче арендодателю, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Судебные приставы в обозначенный день, в присутствии сотрудников полиции, начали исполнительные действия. Должник появился в здании бани и заявил, что он в шоке от происходящего, потребовав прекратить все действия.

Сотрудники службы вошли в здание бани, составили акт об освобождении нежилого помещения и описи имущества, который мужчина подписать отказался, равно как и освободить помещение от своего имущества.

Теперь у него есть ровно два месяца, чтобы его вывезти. В противном случае, судебные приставы имущество оценят и отправят на принудительную реализацию в счет погашения других обязательств, в том числе административных штрафов, которые ему были назначены за неисполнение этого судебного решения.

В настоящее время здание городской бани передано администрации Лахденпохского городского поселения.