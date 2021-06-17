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В Карелии арестанты провели литературный вечер

Новости. Общество
10:01, 18 Июня 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Литературный вечер "По страницам жизни Л.Н. Толстого" прошел в ИК-9 в Карелии.

В рамках проведения акции «Твои друзья — книги» в ИК-9 в Петрозаводске прошел литературный вечер, посвященный творчеству писателя Льва Толстого. Об этом сообщает УФСИН.

«Участники литературного вечера обсудили самые неожиданные и интересные факты из биографии классика мировой литературы, вспомнили самые любимые и известные произведения, просмотрели фильмы о писателе и его творчестве», — говорится в заявлении УФСИН.

Сообщается, что в настоящее время в библиотеке учреждения организована выставка произведений Льва Толстого.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии обсудили тему «преступления и наказания» в творчестве Достоевского.

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