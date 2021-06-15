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Заключенные в Карелии обсудили тему «преступления и наказания» в творчестве Достоевского

Новости. Общество
17:40, 16 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

В исправительной колонии № 1 прошел литературный вечер, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского, сообщили в УФСИН по Карелии.

В этом году будет отмечаться 200-летие со дня рождения великого русского классика. В преддверии этого знаменательного события в рамках акции «Твои друзья книги» в ИК-1 прошел литературный вечер. Его участниками стали осужденные, занятые в литературном кружке.

В ходе вечера было отмечено, что все свое творчество Достоевский посвятил тайнам человеческой жизни, он открывал самые сокровенные уголки людской души. Встреча позволила обсудить судьбу и творчество Достоевского, его философию и мировоззрение. Особое внимание участники уделили роману «Братья Карамазовы». Философия и психология «преступления и наказания», дилемма «социализма и христианства», извечная борьба «божьего» и «дьявольского» в душах людей, традиционная для классической русской литературы тема «отцов и детей» — такова проблематика романа. В «Братьях Карамазовых» уголовное преступление связано с великими мировыми «вопросами» и вечными художественно-философскими темами.

Как отмечают в УФСИН, главная задача акции «Твои друзья — книги» — содействие процессу ресоциализации осужденных, осознанию ими ответственности за свою судьбу, повышению значимости духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению кругозора и развитию грамотной речи.

Ранее сообщалось, что более 300 новых книг подарили заключенным в Карелии.

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