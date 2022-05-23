В Карелии арестовали главу фирмы, помогавшего осужденным избегать наказания

В Кондопоге расследуется уголовное дело в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в коммерческом подкупе.

В кондопожском отделе Следкома Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина, будучи руководителем коммерческой организации, за деньги проставил рабочие часы в табеле учета рабочего времени двум приговоренным к обязательным работам.

Фактически осужденные не работали, зато передали директору фирмы 14 и 15 тысяч рублей соответственно. За это псевдо-работодатель сообщил в уголовно-исполнительную инспекцию, что осужденные прошли обязательные работы. В результате осужденные были сняты с учета.

По данным следствия, мужчина причинил своими действиями вред обществу и государству. Глава компании был оставлен под домашним арестом. Также арест был наложен на его автомобили и земельный участок.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.