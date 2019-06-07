В Карелии автомобиль сбил маленького велосипедиста

За рулем ВАЗ оказался 18-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП произошло 6 июня в 16.10 в Кеми в районе дома №5 по ул. Фрунзе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ при движении по дворовой территории совершил наезд на 8-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.