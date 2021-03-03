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В Карелии автомобилисты рассказали, как вылетели с трассы в кювет (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:49, 04 Марта 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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Автолюбители поблагодарили очевидцев происшествия, которые помогли им спастись из снежного капкана на обочине.

В Карелии автомобилисты, попавшие в дорожное происшествие, поблагодарили очевидцев, которые оказали им помощь на трассе. Об этом информирует паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в Сегежском районе. 

"Вчера из-за погодных условий вылетели с трассы в Сегежском районе и прочно засели в снегу на обочине", - сообщила автор поста.

Застрявшим в снегу автомобилистам помогли проезжавшие мимо люди. 

"Хотим выразить благодарность трём настоящим мужчинам, которые, несмотря на сильнейший снегопад, а в дальнейшем практически полное отсутствие видимости, пришли к нам на выручку. Огромное вам спасибо, что не оставляете людей в сложных ситуациях! Вы - настоящие герои и гордость своих семей! Желаем вам удачи и никогда не оказываться в подобных неприятностях. Добро вернётся сторицей!", - написала автор сообщения.

Ранее сообщалось, что начальник кондопожского пожарно-спасательного гарнизона поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции, оказавших помощь на пожаре.

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