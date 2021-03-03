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В Карелии полицейские спасли более 20 человек на пожаре

Новости. Общество
09:31, 04 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
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Начальник кондопожского пожарно-спасательного гарнизона поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции, оказавших помощь на пожаре.

10 февраля около 4 часов утра в дежурную часть кондопожской полиции поступила информация о пожаре в квартире. Об этом сообщает МВД. На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции в составе старшего сержанта Александра Ярина и младшего сержанта Дмитрия Чернова. Экипаж прибыл в пункт назначения одновременно со спецслужбами. Полицейские начали эвакуировать людей, которые оказались заблокированными из-за скопившегося едкого дыма. 

"Действовать нужно было быстро. Во-первых, возгорание произошло ранним утром, многие жильцы ещё спали. Во-вторых, дом газифицирован, и пожар мог стать причиной взрыва. Стражи порядка бросились в задымлённый подъезд, обошли каждый этаж, разбудили и вывели пострадавших, в том числе детей и пенсионеров, на улицу. Не боясь и не оставаясь в стороне, полицейские спасли более 20 человек. Тем, кто замёрз, предложили погреться в патрульной машине", - сообщили в карельской полиции.

Как пояснили в МВД, письмо со словами благодарности от руководства пожарной части было направлено в адрес начальника ОМВД России по Кондопожскому району Андрея Ховатова. Специалисты отметили, что бдительность и своевременно предпринятые действия полицейских помогли избежать большего количества жертв и более тяжёлых последствий чрезвычайной ситуации. Решается вопрос о поощрении Александра Ярина и Дмитрия Чернова.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии отогрели мужчину, который замерзал на улице, так как не имел сил дойти до дому.

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