Полицейские в Карелии отогрели мужчину, который замерзал на улице, так как не имел сил дойти до дому

В Пудоже полицейские спасли замерзавшего на улице пьяного мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Февральским вечером двое сотрудников патрульно-постовой службы отдела полиции в Пудожском районе, старший прапорщик полиции Василий Смолокуров и прапорщик полиции Евгений Лобанов, получили информацию из дежурной части, что один из местных жителей, возвращаясь с работы, обнаружил спавшего на улице человека. Полицейские незамедлительно направились к указанному месту.

Там они обнаружили лежавшего в снегу мужчину, который практически не подавал признаков жизни. Сотрудники ППС привели его в чувства, усадили в патрульную машину и доставили в больницу. Медики своевременно оказали пострадавшему помощь, понадобилась дальнейшая госпитализация.

Позднее было установлено, что 28-летний пудожанин перебрал со спиртным и, оказавшись на улице в сильный мороз, не нашел сил дойти до дома. Его жизнь была спасена только по воле счастливого случая.