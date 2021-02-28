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Полицейские в Карелии отогрели мужчину, который замерзал на улице, так как не имел сил дойти до дому

Новости. Общество
14:25, 01 Марта 2021
фото: © кадр из фильма "Такси 3"
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В Пудоже полицейские спасли замерзавшего на улице пьяного мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Февральским вечером двое сотрудников патрульно-постовой службы отдела полиции в Пудожском районе, старший прапорщик полиции Василий Смолокуров и прапорщик полиции Евгений Лобанов, получили информацию из дежурной части, что один из местных жителей, возвращаясь с работы, обнаружил спавшего на улице человека. Полицейские незамедлительно направились к указанному месту.

Там они обнаружили лежавшего в снегу мужчину, который практически не подавал признаков жизни. Сотрудники ППС привели его в чувства, усадили в патрульную машину и доставили в больницу. Медики своевременно оказали пострадавшему помощь, понадобилась дальнейшая госпитализация.

Позднее было установлено, что 28-летний пудожанин перебрал со спиртным и, оказавшись на улице в сильный мороз, не нашел сил дойти до дома. Его жизнь была спасена только по воле счастливого случая.

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Комментарии

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кир
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Гость
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